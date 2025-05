Iñaki López, sobre los agitadores ultras como Ndongo: "Esta gente acosa, persiguen y provocan para lograr determinadas reacciones"

"Ser periodista no es sacar un 6,5 de nota final, ejercer el periodismo es respetar a los compañeros y este hombre no lo hace", comentó Iñaki López, al ver las imágenes de la rueda de prensa de Sumar.

Durante la rueda de prensa de Sumar, celebrada hoy en el Congreso de los Diputados, se vivió un momento de gran tensión provocado por Ndongo, conocido agitador ultra, quien se encaró con la jefa de prensa del partido. El incidente acabó con la suspensión de la comparecencia.

Tras ver el vídeo del altercado, el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, se mostró muy crítico con quienes se hacen pasar por periodistas sin respetar los principios del oficio.

"Que quede claro que en realidad esto no va de las preguntas que haga o no haga este señor, que desconocemos si tiene el carné de periodista. Ser periodista no es sacar un 6,5 de nota final, ejercer el periodismo es respetar a los compañeros y este hombre no lo hace", comentó con firmeza.

López también denunció las prácticas desleales de estos supuestos comunicadores: "Esta gente a veces te acosa, te persigue", afirmó, recordando el caso del periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina, quien fue víctima de este tipo de hostigamiento.

"Te sacan fotos que no tienen ningún interés con tus seres queridos, te atosigan o te provocan para lograr determinadas reacciones y así tener más likes y visitas en sus pseudomedios", concluyó el presentador.