Si usted tiene una casa en el campo con paneles solares y no llega el tendido eléctrico no debería preocuparse, de momento. No obstante, si además de placas fotovoltaicas está enganchado a la red, debe saber que tendrá que pagar un peaje por el uso de la red.

En el caso de que supere los 10 kilowatios, le cobrarán lo que consuma. Sin embargo, no podrá vender la energía sobrante que produzca, salvo si se registra como productor. "150 euros al mes de autónomos, más declaraciones trimestrales de IVA, declaraciones de IRPF... para una familia normal es una auténtica barbaridad", explica Jorge Morales de Labra, ingeniero experto en energía.

No obstante, para el ministro Soria, el 'impuesto al sol' se traduce únicamente en incentivo a las renovables. "Es un nuevo impulso a la utilización de las energías renovables". Un 'impulso' que, para muchos, se trata realmente de un 'frenazo' al autoconsumo y un regalo a las eléctricas.

"Es la norma más restrictiva que hay en el mundo. Desincentiva que las personas sean productores de parte de la energía que van a necesitar", asegura Cote Romero, coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Así, a la pregunta de si el autoconsumidor tiene o no que pagar, si tiene que contribuir y en qué cantidad, la respuesta es simple: contribuye como cualquier otro. "El consumidor paga 'peaje', pero sólo en la medida en que lo utiliza", ha explicado el ministro de Industria.

Para Romero, en cambio, si bien tiene "todo el sentido del mundo que pague unos 'peajes' objetivos y adecuados por hacer uso de la red eléctrica, no tiene ningún sentido que impongan trabas económicas y administrativas paraque desincentivar yo sea autoproductora de la electricidad". De momento, la oposición en bloque se ha comprometido a tumbar el decreto. Mientras cambia o no la normativa, a los consumidores les toca esperar y pagar.