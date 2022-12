En un día especialmente duro para las familias de las víctimas, Isabel de la Fuente, madre de una de las fallecidas en la tragedia del Madrid Arena, da su opinión sobre las llamadas que han salido a la luz avisando al Samur sobre lo que estaba ocurriendo en el recinto la noche del 31 de octubre: "Recibo estas llamadas con mucha pena porque yo ya sabía que a esas horas ya estaban las ambulancias del Samur allí, este señor o no se enteró o no se quiso enterar".

Isabel explica que a la hora en la que los amigos de las víctimas llamaban al Samur pidiendo ayuda desconsolada, las ambulancias ya se encontraban dentro del recinto y añade que no sabe qué hubiese ocurrido si hubiese cogido otro técnico el teléfono, pero hay algo que tiene claro: "Se podría haber hecho algo si en la ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid fuera obligatorio la contratación del Samur", así no haría falta llamarlos en eventos gestionados por una empresa privada, como la macrofiesta de Halloween de esa noche.

Isabel ya ha reunido casi cuatrocientas mil firmas, a través de chance.org, expresamente pidiendo que cambie la ley de espectáculos para que se modifiquen algunos detalles como la obligación de la presencia del Samur.

A pesar de toda la repercusión del caso Madrid Arena, parece que no se toman todas las medidas necesarias, según explica Isabel:"Esto tiene mitad avaricia, mitad desidia. Desidia por parte de personas que tendrían que ponerse a trabajar como, por ejemplo, la Fiscalía que no investiga, no pregunta, no pide medidas cautelares... Como las personas que tendrían que haber controlado que ese recinto estuviera en condiciones, los servicios médicos... Todo es un desastre".

Por todo ello la madre de Cristina Arce, esta última una de las cinco víctimas mortales, lucha porque exista un cambio en esta ley de espectáculos de Madrid: "Es la única manera de garantizar unos servicios médicos. La ley que queremos modificar no especifica nada sobre el tema de servicios médicos, no especifica quién, ni cómo, tiene que controlar los aforos... Habría que endurecer las sanciones que existen, sin embargo, la Comunidad de Madrid todavía no ha puesto en marcha ningún expediente sancionador, me gustaría saber por qué motivo".