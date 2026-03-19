Un hombre se resiste a ser reducido por la policía después de agredir a su pareja en Marín (Pontevedra)

El hombre, de nacionalidad portuguesa, vive en una casa okupa del municipio con su pareja. Varios vecinos tuvieron que ayudar a los agentes a reducirle debido a su agresividad y fuerza.

En Marín (Pontevedra) se ha vivido un momento de gran tensión. La policía ha tenido que reducir, en plena calle, a un hombre portugués que acababa de pegar a su pareja. Como se puede ver en las imágenes, el hombre grita y se resiste a la actuación policial.

Mientras la policía intenta reducirlo, este grita "cabrones". Leo Álvarez indica que el hombre era muy agresivo y, además, era "muy fuerte". "No pueden con él", añade. Esta persona, como indica el periodista, está en el sistema VioGén.

"Acaba de agredir, muy fuerte, a su pareja", añade Leo. Ambos viven en una casa ocupa de la localidad pontevedresa y, varios vecinos, como se ve en las imágenes sobre estas líneas, tuvieron que ayudar a los agentes a reducirlo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.