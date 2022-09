Un hombre de la localidad de Villena, Alicante, ha sido detenido después de amenazar de muerte a la Guardia Civil a través de las redes sociales. En el mensaje se podía escuchar a este hombre, conocido como El Tocino, decirles: "Cuando queráis cogerme mirad lo que 'sus espera'", al mismo tiempo que señalaba dos cuchillos que llevaba metidos por el pantalón.

Además, pedía a los miembros del cuerpo que fueran "de uno en uno, no todo el cuartel" y que lo hicieran cuando quisieran, que estaba dispuesto a coger "'la recortá'" y a "coserles" para convertirles en "pienso de perro". Sin embargo, y para sorpresa de todos, el hombre se arrepintió al instante de sus palabras y grabó un nuevo vídeo en el que les decía: "Si le he causado algún problema a algún Cuerpo de Policía les pido mis más sinceras y humildes disculpas porque no estoy bien. Espero que me podáis perdonar".

El Tocino, como bien informa Iñaki López, fue detenido instantes después de publicar los vídeos y no solo por un delito de amenaza, sino por "quebrantamiento de la condena". Y, es que, no podía acceder a la localidad de Villena por varios delitos contra el patrimonio de distintos establecimientos. Por el momento ha sido puesto en libertad, pero mañana "pasará a disposición judicial", informa el reportero de Más Vale Tarde, Pedro Martín.