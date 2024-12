La historia de José Luis: le roban sus décimos de la Lotería de Navidad, le regalan uno y le tocan 6.000 euros

José Luis, un vecino de Barcelona, vivió una historia que mezcla el infortunio con un giro inesperado de suerte. Según ha explicado fue víctima de un violento atraco en el que le robaron su reloj, la cartera y varios décimos de lotería que había comprado para el sorteo de Navidad.

El ataque ocurrió cuando José Luis regresaba a casa tras una jornada rutinaria. "Llegué al bar, me dieron una paliza muy grande, casi me matan", ha relatado, mostrando las imágenes de los moratones y heridas que sufrió durante el asalto.

A pesar del susto y la pérdida, José Luis intentó recuperar los décimos que había adquirido en distintos establecimientos. "Esa semana fui a todos los bares donde los había comprado para ver si podía recuperar algo".

Fue en uno de esos bares de confianza, donde acude a diario, donde ocurrió el gesto que cambiaría su semana. La dueña del local, al conocer lo sucedido, decidió regalarle un décimo. "Me dijo: 'Yo te voy a regalar un décimo'. Yo le respondí: 'Te lo tengo que pagar, que si no, no toca'. Pero ella insistió, y finalmente me lo quedé".

El destino quiso que ese décimo regalado fuera uno de los ganadores del quinto premio, valorado en 6.000 euros. "Cuando me llamaron para decirme que tenían algo para mí, fue una ilusión tremenda. Nadie hace ese tipo de regalos. Es un premio pequeño, pero es precioso", ha expresado José Luis emocionado.