La hermana de una víctima de la DANA, sobre el arzobispado de Valencia: "No me dijeron nada, solo se movilizaron cuando se publicó en la prensa"

Este lunes, la Catedral de Valencia acoge una misa funeral en memoria de los 222 fallecidos a causa de la DANA del pasado 29 de octubre. Esta misa está organizada por el arzobispado de Valencia, que ha recibido muchas críticas por no haber avisado a los familiares de las víctimas.

Maribel Canut perdió a su hermana a causa del temporal y asegura que los organizadores solo se pusieron en contacto con ella cuando vieron las quejas de los familiares en los medios de comunicación.

"Llamé al arzobispado y no me dijeron nada", explica Maribel. "Al día siguiente cuando salió publicado en la prensa, se movilizaron", añade.

"Cuando llamé al Arzobispado me dijeron que estaban preparando las invitaciones, es decir, no las tenían previstas", explica en Más Vale Tarde. "He tenido que estar mendigando la indignación, es muy triste", lamenta Maribel Canut para concluir.