La herencia de Don Juan

La apertura del testamento de Don Juan, el padre del Rey, revela que además del dinero en metálico, nuestro Monarca y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón, también heredaron propiedades inmobiliarias. Todas ellas valoradas, en su época, en más de 350 millones de pesetas.

La herencia es la siguiente: un chalet familiar en la lujosa y exclusiva urbanización madrileña de Puerta de Hierro: que fue bautizada como Villa Giralda en recuerdo a otra vivienda portuguesa en Estoril donde los padres del monarca pasaron gran parte de su exilio. Esta mansión donde vivió Don Juan con su esposa Mª de las Mercedes, según publicó en su día el diario digital elconfidencial.com, fue vendida en febrero del año 2002 por el Rey y sus hermanas. El precio, al parecer, fue de 2.7 millones de euros que se repartieron entre los tres, al parecer, a partes iguales: unos 900.000 euros cada uno. Un chalet que ocupaba una parcela de más de 4.200 metros cuadrados, con dos plantas, semisótano y hasta una casa para el servicio. Poco después de esta venta el chalet fue demolido.

Según José Apezarena, editor de 'El Confidencial Digital, "parte del dinero que se cobró por la venta del chalet de Puerta de Hierro se distribuyó a la servidumbre de Don Juan y, según cuentan las informaciones del momento, de manera muy generosa".

La segunda propiedad es un apartamento en la localidad portuguesa de Estoril: un piso que durante años lo utilizaron como inversión y lo destinaron al alquiler.

La tercera propiedad es un inmueble de oficinas en la Gran Vía madrileña que también se destinó al alquiler. Apezarena asegura que "han estado alquilados hasta que lo han vendido".

Parece ser que el testamento no era equitativo entre los tres hermanos. Se estableció que el Rey se quedara con tres veces más que sus hermanas. Don Juan, al parecer, siempre estuvo preocupado porque sus hijos tuvieran también un buen patrimonio y no sólo dinero en metálico. Al parecer deseaba que lo mantuvieran y que estas propiedades no se vendieran.

Sin embargo hasta el año 2007 no hay constancia oficial en el registro de la venta de estas tres propiedades. No existe un registro oficial en el que aparezcan las propiedades privadas del Rey. Se desconoce cuántos inmuebles si los hay, tiene.