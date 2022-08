Más Vale Tarde acompaña a la Policía durante una noche en la que realizan dos intervenciones por violencia de género. En la primera de ellas, un hombre llama al 091 porque su cuñado le ha roto la rodilla y, cuando llegan, constatan que el hermano de su pareja le apartó para evitar una agresión machista.

"Yo te lo voy a decir: él vino a agredirme a mí, y como él es mi hermano... Miró que me pegó un golpe y me quiso defender", explica la víctima a los agentes. El agresor, tirado en el suelo e incapaz de moverse, niega haberla agredido, a pesar de los testimonios de su pareja y su cuñado. "No hemos llegado y ya le estás perdonando", aseguran los agentes ante la negativa de la víctima a denunciar. "Si no intervenimos, un día va a ser peor", explica. En el vídeo principal sobre estas líneas puedes ver el momento completo.

¿Qué hacer cuando una víctima no quiere denunciar?

El abogado Juan Manuel Medina advierte de la gran cantidad de mujeres víctimas de la violencia de género que no denuncian o que en el último momento se echan para atrás. "Es muy frustrante para los jueces y para los policías", asegura.