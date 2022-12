Internet es una mina llena de datos donde cualquier prueba sirve para rastrear gracias a una nueva aplicación que pondrá en marcha Hacienda. Y las redes sociales serán un nicho donde poder localizar la evasión y rastrear el delito.

Por ejemplo, si un particular en su Facebook cuelga una foto con un coche de lujo o muestra abiertamente que vive en una casa de lujo y no ha declarado esos bienes, tiene un problema con la Agencia Tributaria si no se pone al día. Porque esta imagen se guarda en las tripas de Hacienda para comenzar una investigación que podría acabar con una sanción por fraude.

Pero las investigaciones no solo estarán centradas en Internet. Hacienda también buscará posibles evasores en las revistas del corazón, lugar muy dado a mostrar una vida a todo trapo, y quién sabe si regularizada con el fisco.

Un ejemplo de esta nueva práctica de Hacienda es Jorge Lorenzo. Después de mostrar su casa en un reportaje, al fisco le llamó la atención y abrió una investigación tras la cual el piloto puso todo en regla.

Ya el año pasado, la Agencia realizó casi 100.000 investigaciones que permitieron recuperar 5.000 millones de euros de los 12.000 millones que ingresó Hacienda. Una cantidad que espera aumentar con esta nueva aplicación.