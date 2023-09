"Las relaciones fueron consentidas, que quede claro. Lo que jamás lo fue era que se grabara y difundiera el vídeo". Así de claro ha hablado este jueves una de las víctimas del caso que involucra a cuatro jugadores de la cantera del Real Madriden la difusión no autorizada de un vídeo de contenido sexual, y asegura que "nadie le va a hacer sentir mal".

La joven, en una entrevista concedida al diario 'As', denuncia que les "mintieron" al asegurarles "que los vídeos ya habían sido borrados". "Cuando hablamos entre nosotros ya los habían pasado a otros móviles", cuenta Sofía, nombre ficticio. La víctima tiene claro que el "error" lo cometieron ellos y son los que "tienen toda la culpa porque han grabado y difundido" el vídeo.

"Nadie me va a hacer sentir mal por decirme que me dejé grabar, que soy una fulana o que mi amiga está ahí siendo menor. Pasó y ellos tienen la culpa. No hay más", expresa con rotundidad Sofía. Además, señala a la impunidad con la que actuaron estos jugadores por formar parte de un equipo grande. "Creo que se sienten tan protegidos porque están en categorías en las que tienen seguridad y protección. Entonces, dirán: 'Me da igual hacer esto. Estoy protegido'", narra la joven.

Pablo Checa, periodista del diario 'As' que ha entrevistado a Sofía, ha señalado este viernes en Más Vale Tarde que ella le ha trasladado "que siente que está luchando contra un dragón de mil cabezas", pero siente que debe hacerlo y tiene "ganas de que la ley luche contra ellos porque quiere justicia no vengarse". La joven busca que estos futbolistas se den cuenta de que "eso no se debe hacer". El mensaje que quieren lanzar, asegura Checa, es animar a las chicas que estén en la misma situación a denunciar para que no queden "impunes los comportamientos de este tipo".