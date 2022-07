El incendio en Tábara, Zamora, dejó este lunes unas impactantes imágenes de un hombre que salía corriendo de entre las llamas que afectaban a su terreno. Su nombre es Ángel y estaba intentando hacer un cortafuegos para salvar sus tierras. El viento le jugó una mala pasada y salió con llamas en el cuerpo que le han dejado en estado grave en el hospital.

Más Vale Tarde ha hablado con Pedro, el brigadista fuera de servicio que le rescató. "Yo estaba en la parte trasera de la casa de mis padres, intentando que no se quemara. Estaba a unos 200 metros, vi la situación y no me lo pensé dos veces, salí corriendo hacia él a intentar librarle".

Pedro es uno mas de los bomberos forestales que luchan contra los incendios en precarias condiciones y es que él salía de trabajar "de una jornada que había empezado a las 22 horas del día anterior y con salida a las 12 de la mañana".

"Ángel, que estaba intentando hacer un cortafuegos, se vio sorprendido por un cambio de viento y un aumento muy grande del viento. Fue cuando lo cogió. Yo venía de trabajar muchas horas seguidas. llegas a casa muy cansado", ha explicado el brigadista.