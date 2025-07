Habla el abogado del hombre fallecido en Murcia tras una discusión con sus hijos: "No fue solo un golpe, sino una auténtica paliza"

El pasado sábado 19 de julio, el municipio murciano de Molina de Segura vivió un suceso estremecedor. Dos hermanos fueron detenidos por su presunta implicación en la muerte de su padre, Felipe Hernández, un comerciante de 65 años que falleció tras una fuerte pelea con sus hijos.

Ahora, varios días después, han trascendido las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio de Felipe. En el vídeo se puede ver cómo uno de los hijos le propina una brutal paliza. Fue el propio Felipe quien, tras ser golpeado, salió del local con la cara ensangrentada y señaló a sus hijos como responsables de la agresión.

Aunque se investiga si la causa directa de la muerte pudo ser un ataque al corazón —ya que Felipe llevaba un marcapasos—, los golpes son considerados determinantes para esclarecer lo ocurrido.

Este martes, el programa Más Vale Tarde ha entrevistado a Eduardo Muñoz, abogado de la familia, quien ha declarado que los allegados "siguen todavía en estado de shock".

"Las imágenes vienen a respaldar un poco la teoría de lo que llevaba sufriendo Felipe durante diez años", asegura el letrado, y añade que la violencia registrada en el vídeo está afectando emocionalmente a la familia: "Por lo menos se quedan con la tranquilidad de que estas imágenes demuestran la violencia, que Felipe en ningún momento discutió con su hijo y que no fue solo un golpe sino una auténtica paliza".

Además, Muñoz confirma que están a la espera del volcado de los teléfonos móviles de los hijos para saber si la agresión fue premeditada. También esperan el informe definitivo de la autopsia para determinar si el ataque cardíaco que sufrió Felipe fue provocado por la paliza.

El abogado descarta que haya un móvil económico detrás del crimen: "No hay un móvil económico, puesto que Felipe, como han dicho los familiares, no tenía ni un euro… nos vamos al móvil del odio, ese odio sembrado durante bastantes años, puesto que Felipe no quiso retomar la relación con su expareja… ese odio de sus hijos hacia él", concluye.