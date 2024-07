Según datos de la Agencia Tributaria, el número de ricos en España ha aumentado un 24% en el último año, si bien solo suponen el 0,07% de los contribuyentes. "Me parece una grata noticia que cada vez haya gente con más dinero porque aportarán a los impuestos, siempre y cuando no utilicen ingeniería fiscal", señala Iñaki López, que recuerda que "la comunidad con más ricos es Madrid y eso tiene que ver con que se ha convertido en un pequeño paraíso fiscal".

"A medida que yo he tenido más renta en Madrid he ido pagando menos impuestos", afirma el presentador de Más Vale Tarde en el vídeo sobre estas líneas. Para Elisa Beni, "el problema es la desigualdad, que se estanca la subida de las clases medias y bajas y sin embargo suben los ricos". "A los ricos también les debería preocupar, porque cuando la desigualdad se incrementa, no puedes salir con el Rolex porque te lo roban y tienes que vivir en una urbanización encerrado", añade.

"Irónicamente, me sigue llamando la atención que haya gente que gane menos de 30.000 euros al año y vote a los que quieren bajar los impuestos a los que más tienen", asegura por su parte Gonzalo Miró.