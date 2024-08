Este martes hemos conocido los datos de la inflación del segundo trimestre de 2024, y el aumento del coste de la vida se sitúa por debajo del tres por ciento, lo que supone que el poder adquisitivo de los trabajadores sigue en aumento.

No obstante, el Partido Popular ha cargado contra la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez. "Puede que el dato de la inflación esté moderándose, pero la percepción de quienes van todos los días al supermercado no es esa. Da la sensación de que los precios no vuelven a como estaban antes de la crisis", ha dicho Esteban González Pons, vicesecretario general de los populares.

Gonzalo Bernardos ha analizado los datos macroeconómicos en Más Vale Tarde y ha contestado al dirigente del PP. "Que González Pons diga que no es un buen momento porque los precios no bajan... Con Rajoy sí que bajaban, pero bajaban porque teníamos una crisis espectacular", ha asegurado el economista.