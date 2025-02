Gonzalo Bernardos, sobre la compra de la Casa Orsola: "Si esto es progresismo, yo voy y me bajo"

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la compra del inmueble Casa Orsola, cuyos inquilinos llevaban años en lucha, desde que fue adquirido por un fondo de inversión. Ahora, el Consistorio ha llegado a un acuerdo con la entidad del Tercer Sector Hàbitat3 para adquirir conjuntamente la finca y reconvertir los pisos en viviendas protegidas.

Tras conocer la noticia, Gonzalo Bernardos ha explicado que en ese edificio no hay ninguna persona vulnerable y califica de "horrorosa" la compra: "Está en uno de los mejores barrios de la ciudad. Está en una calle que recientemente es peatonal, lo que ha subido el precio. La gente que lo habita, que yo sepa, no hay ningún vulnerable, sino personas que simplemente no quieren pagar un alquiler de mercado, quieren pagar el alquiler que ellos desean. Hay alguno que tiene piso de 100m2".

"El coste para todos los ciudadanos de Barcelona va a ser algo más de 300.000 euros por cada piso más 50.000-60.000 de reforma. Me parece fantástico que la Generalitat compre a un fondo de inversión más de 700 pisos y pague por cada uno de ellos 97.000 euros. Le felicito a la Generalitat. Me parece horroroso que se compre con una factura final por más de 400.000 euros y que sobre todo vaya destinado a personas pudientes pero que protestan mucho", ha añadido.

Bernardos, por otro lado, ha cargado contra la compra porque hay personas en una situación más vulnerable que van a costear esta compra: "Yo estoy indignado. Un señor que vive en un barrio, que vive de alquiler y que cobra bastante menos que los de la Casa Orsola le está transfiriendo dinero. Si esto es progresismo, yo voy y me bajo. En otro barrio, hay 400 edificios similares con personas pagando alquileres superiores de lo que desearían".

¿Por qué no vamos a rescatar a los habitantes de esos 400 edificios? ¿Por qué Casa Orsola sí y otros no? ¿Por qué están protestando? Pues, señores, si ustedes quieren pagar menos de lo que están pagando ahora, coja a sus amigos y monten una manifestación y el alcalde Collboni, que tiene las piernas flojas, cogerá con el dinero de todos los barceloneses y lo dilapidará. Que ustedes tienen una vivienda en Paseo de Gracia, no se preocupen, el alcalde Collboni lo comprará. Lo de la Casa Orsola es una indignación. Yo estaré encantadísimo que compre el ayuntamiento cualquier cosa, pero rescatar a pijos progres no", ha concluido.