El economista Gonzal Bernardos ha sostenido que es bastante probable que no se lleve a cabo la huelga de supermercados en la Comunidad de Madrid convocada por UGT los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Bernardos ha deseado que la patronal "recule" para negociar un mejor convenio sectorial.

"No solo hay convenios colectivos, también los hay de empresas", ha explicado el profesor de la Universidad de Economía, que pone de ejemplo a Mercadona porque "siempre sube el salario a los trabajadores" teniendo en cuenta "el índice de coste de la vida, es decir, el IPC". "En esas empresas, que además pagan bastante mejor que la media del sector, yo creo que hacer una huelga no es lo más adecuado", ha añadido.

Ahora bien, para el economista, sí que la aprueba en aquellas empresas que pagan según el convenio sectorial, porque este "no se está adecuando a las nuevas condiciones". "Estas empresas han ganado mucho dinero en los últimos años y que ese dinero no ha ido a parar, aunque sea en una pequeña magnitud, a los trabajadores. Me parece bien que presionen", ha sostenido.

Bernardos ha explicado que "lo que se está presionando es, básicamente, para que negocien". "Esta huelga que está prevista es bastante probable, y así lo deseo, que no se haga porque la patronal recule", ha detallado, insistiendo en que es importante distinguir entre las distintas empresas porque hay unas que pagan mejor que otras.