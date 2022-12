Teresa Gómez-Limón, diputada en la Asamblea de Madrid, ha dejado de formar parte del Partido Popular debido a la falta de democracia interna. Preguntada por el precio de ser crítica con su propio partido, ha respondido que "sale carísimo". En este sentido, ha explicado que le duele por su país: "Vivo de mi trabajo, soy psicóloga profesional, doy clase en la Universidad, escribo libros y me gano muy bien la vida, me sale caro moralmente, me parece muy triste tener que pasar por esto".

Sobre la reacción en el PP que ha generado su partida, Gómez-Limón ha revelado que "nadie se ha atrevido a llamarme" y, además, ha adelantado que va a hacer pública una carta dirigida a Mariano Rajoy en la que le expone las razones que le han llevado a tomar esta decisión.

Aceerca de la opción de pasarse a otras formaciones, la diputada ha respondido que el cuerpo le pide "acabar la legislatura" y que como ciudadana no va a dejar nunca de luchar "por la libertad y por la democracia".