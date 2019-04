Gómez-Limón, diputada del PP, pide abandonar el partido por "falta de democracia"

La diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid María Teresa Gómez-Limón ha registrado un escrito para comunicar a la Mesa de la Cámara su voluntad de dejar de pertenecer a dicho grupo parlamentario por y pasar al Grupo Mixto, al tiempo que ha anunciado que ha enviado una carta al presidente del PP, Mariano Rajoy, para darse de baja del partido, al que acusa de "falta de transparencia".

Así lo ha indicado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, donde expone las razones que le han llevado a tomar estas decisiones, entre las que señala las "conductas totalmente opacas y obstruccionistas" relativas al accidente del tren de Alta Velocidad de Santiago de Compostela ocurrido en julio del año pasado, donde ella misma sufrió lesiones graves.

Además, califica de "inhumano y contrario a los Derechos Humanos más elementales" el comportamiento que ha tenido la Xunta de Galicia con las víctimas del accidente, "no solo impidiendo a las víctimas y sus familias asistir a un acto publicitado 'para honrar su memoria' sino enviando a la policía antidisturbios, en un acto de represión impropio de un país democrático".

Por otro lado, cita la "discrepancia" con el PP sobre la "falta de transparencia" que, a su juicio, ha mostrado el partido respecto a la supuesta "percepción de sobresueldos", así como "otros asuntos relacionados con la utilización de fondos en la vida pública", lo que le llevó el 21 de enero de 2013 a enviarle un escrito a Rajoy, según recuerda.

Igualmente, dice que se siente "engañada" por algunas decisiones políticas adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid "no contempladas en el Programa Electoral" del PP de Madrid.

En cuanto al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, critica la "ausencia total de democracia, tanto en lo que respecta a la no existencia de debates internos como a la obligación de no poder votar con libertad, aunque se trate de asuntos no contemplados en el Programa Electoral".



La diputada regional ha manifestado su intención de abandonar la política después de esta Legislatura para dedicarse a su "intensa" actividad profesional.

Gómez-Limón es perito forense psicólogo del Juzgado Nº 5 de violencia sobre la mujer y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, y se dedica además al ejercicio libre de su profesión.

La parlamentaria ha reiterado que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, no la saluda ni le ha preguntado cómo está desde que se incorporó de su baja de seis meses, así como otros miembros de la "dirección del grupo", lo que ha calificado de "poco humano" y "poco educado".

De hecho, otra de las razones que señala en el comunicado es la "situación de aislamiento y desprecio" a la que se ha visto sometida por "muchos dirigentes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, del Grupo Parlamentario y de compañeros Diputados solamente por discrepar de la posición oficial".

"No quiero salir por la puerta de atrás, no he hecho nada malo, todo lo contrario, lo que he hecho ha sido muy decente", ha afirmado Gómez-Limón, que ha sido crítica con la atención a las víctimas del accidente --que dejó 79 muertos y más de 140 heridos--. "La política me interesa porque me afecta pero me está dejando de interesar", ha agregado.