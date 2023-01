Este lunes ha tenido lugar el funeral de Constantino de Grecia, hermano de doña Sofía. A la ceremonia han acudido los reyes Felipe y Letizia, la propia Sofía y el rey emérito, Juan Carlos I, que se ha sentado en un lugar opuesto al que estaba su hijo.

Sofía y Juan Carlos I llegaron en primer lugar, siendo el rey emérito ayudado por una persona ajena a la familia a caminar. Por detrás de ellos, estaban las infantas y los hijos, todos juntos. En último lugar llegar los reyes Felipe y Letizia, que no saludan ni se cruzan con Juan Carlos y Sofía.

En la catedral estuvieron en lugares opuestos y durante la ceremonia hemos podido ver a Juan Carlos hablar con Sofía en, al menos, una ocasión. Una vez terminada la ceremonia, Felipe y Letizia esperan pacientemente en la puerta de la Catedral Metropolitana de Atenas cuando al fondo aparece Juan Carlos I. Parece que se va a dar la imagen del reencuentro, pero es entonces cuando a Letizia le dicen algo, coge del brazo a Felipe y se marchan del lugar. El resto de invitados se quedó esperando en la puerta.

Finalmente, no hubo foto de familia de forma pública y, si la hubo, no fue con Leonor y Sofía. Lo que sí que hicieron la noche anterior fue cenar en el mismo lugar y dormir en el mismo hotel, pero no si compartieron mesa.