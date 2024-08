El gazpacho, una de las bebidas más emblemáticas del verano español, ha sido la receta de Pablo Ojeda, este miércoles, en Más Vale Tarde, ha creado una nueva receta de gazpacho: con sandía y fresas. La presentadora del programa, Marina Valdés, ha lanzado al nutricionista la cuestión de ¿engorda? Ojeda explicó que el gazpacho, a pesar de ser una opción saludable y rica en nutrientes, contiene más calorías que el agua, lo que podría influir en el balance calórico diario si se consume en exceso.

"Yo siempre digo lo mismo... vamos a tener en cuenta que al final estamos metiendo muchos nutrientes en un simple vaso", comentó. "Si durante el año, cuando comes, bebes con agua, y ahora lo haces con gazpacho, estás metiendo obviamente más calorías a esa comida que habitualmente". Sin embargo, Ojeda matiza que hablar de si el gazpacho "engorda" no es correcto. "No es el término adecuado", afirmó.