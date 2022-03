Nacho Rabadán, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, ha asegurado en una entrevista en Más Vale Tarde que el estudio realizado por 'Diariomotor' es "poco acertado", y ha asegurado que "en previsión" de lo que podía suceder, la CEEE también ha realizado su propio estudio: "Del martes al lunes la gasolina subió un céntimo, hoy ha bajado en la media nacional".

"No sé si puede haber alguna gasolinera que ha subido sus precios, pero no elevemos la anécdota a categoría", ha aseverado Rabadán, que ha asegurado que la noticia podría haber sido que 10.800 gasolineras no lo han subido.

"Más allá de la cuestión de los precios, el 70% de las estaciones de servicio son pymes y hay 3.700 autónomos. Decidle a ese autónomo que cada día que estén las estaciones de servicio adelantando esas cantidades tienen que poner de su bolsillo 1.000 euros", ha criticado. En este sentido, ha asegurado que ni siquiera está creado el formulario para solicitar el adelanto de este dinero a la Agencia Tributaria.

Además, Rabadán ha asegurado que "no hay gasóleo en Europa", y que en un tiempo los precios nos parecerá "un chiste": "Va a haber problemas de escasez, y ya lo están diciendo, nos enfrentamos a una escasez de gasóleo". "Los expertos de las mayores petroleras reunidos el otro día aseguraron que nos enfrentamos a una escasez de gasóleo en Europa", ha insistido el experto, que ha asegurado que así "se pagará más caro seguro".