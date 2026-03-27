Garat, sobre el papel de España en la guerra de Oriente Medio: "No pintamos nada, nos pilla muy lejos"

El almirante de Flota retirado sostiene en Más Vale Tarde que lo que intenta Irán comunicando a España que podría pasar por Ormuz "no es en absoluto perjudicar ni beneficiar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sino tratar que otros países se muevan en la misma dirección que España".

Juan Rodríguez Garat, almirante de Flota retirado, ha analizado este viernes en Más Vale Tarde la situación de la guerra en Oriente Medio, la gestión del Gobierno estadounidense y el comunicado de Irán a España, que podría abrir las puertas de Ormuz a barcos españoles si Madrid lo solicita.

Según Garat, este comunicado "no tiene un sentido práctico, pero parece que hay un intento más o menos centralizado de dividir a los países occidentales y europeos aprovechando las diferentes posturas aparentes que tienen unos y otros".

"Los países europeos están lejos de la guerra y ninguno ha querido participar e Irán seguirá intentando dentro de su campaña abrir estos huecos aprovechando cualquier resquicio que hayan podido pronunciar", añade.

De esta manera, el exalmirante sostiene que España "no pinta nada en este conflicto": "Nos pilla muy lejos. Hay otros posibles países mediadores como podría ser Turquía o Pakistán. Sin embargo, España está muy lejos y no tiene la voz decisiva que necesitaría para jugar un papel en esas circunstancias".

"Creo que con esto, lo que Irán intenta no es en absoluto perjudicar ni beneficiar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sino tratar que otros países se muevan en la misma dirección que España. Es uno de los muchos intentos para tratar de poner fin a la guerra", agrega.

Es por ello que Garat aboga por "no darle demasiada importancia" porque "España no tiene muchos petroleros, menos de 10, y ninguno de ellos está en el estrecho de Ormuz": "Desde luego no se van a dirigir hasta allí, una zona de guerra. Solo quedan los que ya estaban en el golfo pérsico cuando comenzó el conflicto".

"Trump se ha equivocado"

En cuanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gran despliegue militar en la zona, el almirante explica que las cifras actuales se mantienen en unos 6.000 soldados, contraste evidente con la guerra de Irak, donde intervinieron más de 150.000. "Como mucho puede estar planteándose la toma de algunas de las islas pero desembarcar en tierra iraní no. Si no, el presidente Trump arrastraría una guerra que, parece, no tiene ninguna intención de librar".

Según Marco Rubio, tal y como ha comunicado este viernes que la operación de EEUU en Irán terminará "en cuestión de semanas". Por su parte, Garat sostiene que desde la perspectiva militar, la gestión de la guerra está siendo "descabellada" y cree que EEUU pensaba que Irán "caería en el primer golpe como Venezuela".

"Evidentemente, se han equivocado y no tienen muy claro todavía dónde está el fin de esta guerra. Hasta los congresistas americanos republicanos salieron muy descontentos, por lo que no hay nada sólido en la conducción de este conflicto. No hay ninguna forma de presionar un régimen fanático como es el de Irán si uno no está completamente seguro de lo que va a ocurrir y Trump no está transmitiendo esa seguridad", expone.

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