El retraso de Pedro Sánchez en el desfile de la Fiesta Nacional, que supuso que los reyes le esperaran algo menos de un minuto, ha sido uno de los detalles más comentados del Día de la Hispanidad. La experta en protocolo Gloria Campos sostiene en Más Vale Tarde que no se trató de un fallo de protocolo, sino que "la culpa la tiene el presidente del Gobierno".

"Cuando el protocolo tiene un problema, se avisa a seguridad, se hace que el rey dé unas vueltas, pero no se le tiene ahí esperando", incide la especialista, que agrega que "no solo fue un feo al rey, al jefe del Estado, sino a todos los ciudadanos, incluso a las autoridades que no pudo saludar".

"Si lo que se pretendía es frenar los abucheos, yo lo desconozco, han convertido algo que desgraciadamente está siendo normal en toda esta fiesta en una incidencia de Estado", remacha. Puedes escuchar su análisis completo sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que rechaza la versión de Sánchez sobre el incidente.