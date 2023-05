Borja Corominas es el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián. Como parte de su campaña para las elecciones del próximo 28 de mayo, ha publicado un vídeo en el que repasa todo lo que no le gusta de la política de la ciudad. Sin embargo, se han equivocado en un pequeño detalle, y es que en la camiseta que luce se puede leer 'San Sebastán'.

"¡No, por favor!", exclama Cristina Pardo al ver las imágenes. La presentadora de Más Vale Tarde se pregunta en el vídeo sobre estas "por qué no han tirado esa y han hecho otra", mientras que Chema Crespo responde afirmando que "no habrían aparecido en este programa si no hubieran cometido esta errata": "Ahí lo tienes, medio minuto en televisión nacional", añade.

"Es una campaña para decir que están hartos, ¿no?, pues 'Se bastan'", comenta Cristina buscando un sentido al mensaje de Corominas para luego concluir rotunda: "Es horroroso".