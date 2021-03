Las imágenes de un violento atraco en Lodosa, Navarra, a un establecimiento chino son sobrecogedoras. Expediente Marlasca ha mostrado la grabación que capturó la cámara del local, en la que se puede ver cómo el agresor, vestido con un traje gris, entra en el local juntando las manos para sujetar el arma que guarda en su chaqueta.

Después recorre la tienda junto con su compañero, que no esconde la barra de grandes dimensiones que porta. Entonces, ambos valoran si corren algún riesgo y atacan.

Los gritos del dueño del local son abrumadores. "¡Que no tengo nada!", afirma mientras insiste en que se lleven el dinero de la caja registradora y suplica: "¡Que no me pegues!".

Todo ocurrió en diciembre de 2019, en un comercio de Lodosa, Navarra. Eran tres, e iban armados con un hacha, un chuchillo y una barra metálica. Intentaron destrozar la cámara de seguridad, pero entraron a cara descubierta.

Desde entonces, se encontraban en busca y captura, y ahora han sido detenidos por la Guardia Civil. Miguel Ángel Sáez, portavoz Guardia Civil La Rioja, ha afirmado que eran "muy violentos" y que "le llegaron a sustraer 1.540 euros de la caja registradora y un teléfono móvil".

Así, la Guardia Civil detectó la presencia de dos de los agresores en La Rioja, concretamente en las localidades de Ausejo y Alcanadre, donde pudieron ser detenidos. El otro implicado continúa huido de la justicia y, a pesar de que tienen un amplio historial delictivo y ejercieron violencia extrema contra la víctima, el juez ha decidido dejarles en libertad.