"He estado dos años y cuatro meses en la cárcel siendo inocente". Nicolae Stan entró en prisión en abril de 2017 por la muerte del constructor Luis Lozano. El cadáver de Luis lo encontraron en el interior de su vivienda al este de Madrid. Nicolae afirma que jamás estuvo en ese chalet, pero fue el único acusado.

Se sentó en el banquillo el día 9 del pasado mes de septiembre y el jurado popular le declaró no culpable. "Soy inocente. El día que me dijeron que me iban a absolver me puse a llorar", afirma ante las cámaras de Expediente Marlasca. Hasta que obtuvo la sentencia Nicolae pasó 831 días en prisión preventiva al ser detenido 11 meses después del crimen.

"Las noches en la cárcel son lo peor, piensas en todo. No sabes nada", relata Nicolae, que aún tiene abiertas las cicatrices de su paso por prisión. "Estoy muy mal. Cada día, cada mañana que me ladra el perro pienso que entra la Policía . Allí ves muchos casos y te asustas. He tenido miedo, podía haber estado 25 años que pedía el fiscal. Me sentí indefenso", añade Nicolae, que espera poder retomar su vida lo antes posible y acabar con toda esta pesadilla.