Los bizums están en auge y los datos lo demuestran. En 2022, se han realizado 24 bizums por segundo. El año entero se hicieron 762 millones de operaciones de un total de 40.700 millones de euros. La misma cantidad que en los últimos cinco años. Por eso, Hacienda quiere controlar estos movimientos y se declarará en el IRPF de 2022/2023. Los usuarios de esta herramienta tienen muchas dudas y a eso ha intentado responder Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, en Más Vale Tarde.

¿Tendré que declarar ante Hacienda los bizums que hago con amigos o familiares?

Jarabo dice que "no hay que hacer ninguna declaración" en este caso, salvo que, bromeó, la cena "supere los 100.000 euros". "Al igual que si vas a hacer una transferencia bancaria de más de 100.000 euros y en el banco te hacen firmar una declaración, que luego ellos presentan al Ministerio de Asuntos Económicos", detalla.

¿Hacienda sabe de mis transferencias por Bizum aunque yo no lo declare?

La Agencia Tributaria los puede conocer. Aunque aclara: "Inicialmente, no, porque no es una declaración que tenga que hacerse ante Hacienda". Sin embargo, sí tiene el derecho de solicitar esa información a tu banco. Y no en todas las situaciones, de hecho no es aleatorio, sino que accede a estos movimientos cuando quiere inspeccionar: "Lo primero que hace es inspeccionar todo el periodo que quiera inspeccionar", apunta el exdirector de la institución.

¿Cómo voy a tener que declarar los pagos ante Hacienda?

Los pagos por Bizum solo se declaran si, en el caso de que se hagan dentro del territorio nacional, se hacen pagos por valor de 100.000 euros. En el caso de que el pago se haga o se reciba del extranjero, se tendrían que reflejar los importes por encima de los 10.000 euros, tal como detalla aquí Hacienda.

Eso sí, es por operación. "No vale fraccionar", avisa Jarabo. En Bizum, insiste, no se puede llegar por las normas de los bancos a los 100.000 euros. "Pero si saco el bizum al extranjero sí", porque la aplicación sí que deja pero por encima de los 10.000 euros.

¿Conviene poner el concepto?

El exdirector de la Agencia Tributaria aclara que "conviene si el otro lo tiene que declarar". Pone el ejemplo de alguien que tiene un negocio, ya que los que usan Bizum en su empresa o actividad económica como método de pago, sí tienen que reflejar los bizums en la declaración de la Renta. "Si pones cena de amigos y es un pago a un peluquero a domicilio, estarías siendo cómplice", advierte.

¿Es aconsejable sustituir las transferencias bancarias por Bizum?

"El Bizum lo que te ofrece es comodidad porque es más inmediato. Son medios de pago idénticos a efectos de funcionamiento legal, de obligaciones de información", explica Jarabo. Por tanto, el Bizum es equivalente a una transferencia a efectos legales.

¿Qué usuarios deberían estar preocupados

Jarabo asegura que son "los mismos que están preocupados por cobrar vía transferencia bancaria normal". "Todos los pagos que tendría que declarar a Hacienda son los que deben tener en cuenta. No lo que tenga que declarar no pasa nada por hacerlo por Bizum", añade.