Sergi Albert Giménez, exárbitro, ha acusado a José María Enríquez Negreira, a quien ha calificado como "prepotente", de haberle amenazado.

Los hechos tuvieron lugar durante la etapa de Giménez como comentarista en TV3, según ha relatado en el programa Más Vale Tarde. "Me convocó al Colegio Catalán de Árbitros junto a otros, y como es un poco echado para adelante, -prepotente, se cree superior a los demás-, me dijo que tuviera cuidado con lo que decía sobre los árbitros porque me podía pasar algo", ha asegurado Giménez durante una entrevista. "Interpreté eso como una amenaza y le dije que diría lo que tuviera que decir y me fui", ha indicado.

La presentadora del programa, Cristina Pardo, le ha preguntado cómo recibió la noticia del escándalo. "No me lo hubiera imaginado nunca", ha respondido el exárbitro, si bien cree "que hay algo más". En su opinión, Negreira "ha utilizado la pantalla de los árbitros y su aparente buena relación con todos, -acompañarlos, salir, ir a cenar con ellos...-, algo que vende muy bien y da la impresión de que puedes influir en ellos con algo más", ha expresado.

Giménez, quien salió "en repetidas ocasiones" a diferentes terrenos de juego junto a Negreira entre 1971 y 1993, ha lamentado que "se ha manchado a todo el colectivo".

Ha expuesto, además, sus sospechas: "Me huele que aquí ha habido más gente que ha aprovechado todo esto para sacar más dinero". "Estoy seguro de que cuando vayan a buscar dinero, no lo encontrarán", ha incidido. "La realidad supera la ficción", ha advertido el exárbitro, quien ha hecho hincapié en "la cantidad de dinero que se mueve en un partido de regional y la forma en que se mueve", algo que de conocerse, -ha asegurado-, el público "quedaría soprendido".