Dos madres debaten en Más Vale Tarde sobre si llevar a sus hijos a la escuela en septiembre por la pandemia del coronavirus. Aunque Teresa Pablo, portavoz de la Plataforma de 'Escuela de Calor' en Sevilla, defiende la educación presencial, también advierte de que con las condiciones actuales en Andalucía de los colegios no se garantiza la seguridad frente al contagio.

"No va a haber distancia social, ni refuerzo de plantilla, la ratio es muy alta y no está garantizada la limpieza durante la jornada escolar", critica Teresa Pablo, que destaca que esta situación es "de mucho riesgo" por lo que muchos padres y madres han decidido que mientras estas condiciones sigan no comenzarán el curso.

Por su parte, Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA, afirma que entiende el miedo y el rechazo a ir al colegio ya que falta información tanto a nivel estatal como de Comunidades Autónomas: "Cuando los mensajes que se trasladan desde las instituciones son claros las familias nos sentimos seguras, pero cuando vemos que a escasos días de la vuelta al curso hay dudas entendemos que haya familias que se lo planteen".

Eso sí, Cardenal, defiende que la vuelta al cole "debe ser presencial ya que es la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades y que ningún alumno ni alumna se quede atrás". "Deberemos pedir a las Administraciones, a los Ministerios de Sanidad y Educación y a las distintas Comunidades Autónomas para que pongan todos los medios necesario, tanto humanos como materiales, para garantizar de que no habrá ningún contagio", explica. Por eso, insiste en que hay que respetar el derecho a la educación del alumnado".

Preguntadas sobre cuál sería la ratio ideal de alumnos en clase, Teresa Pablo afirma que es un problema que "se arregla con inversión en la pública y en la privada": "Habrá seguridad si se baja la ratio y se contratan más personal docente y se pueden garantizar la limpieza, higiene y distancia social en las aulas". "No estamos siendo alarmistas, sino que estamos actuando para proteger a nuestros hijos", insiste Teresa Pablo.

Sobre las palabras de Juan Marín afirmando que las madres y padres que no lleven a sus hijos a la escuela "deberán atenerse a las consecuencias", Teresa Pablo califica de "muy ruin que una Administración pública que no ha cumplido con sus responsabilidades que amenace a las familias con absentismo". "Protegerse a tus hijos no es absentismo", defiende la mujer, que afirma que son miles de familias las que están en contra de llevar a sus hijos a clase.

En relación a las reglas de cada comunidad con las mascarillas, Leticia Cardenal afirma que "Sanidad es la única que puede decir qué criterios hay que seguir". "No nos gusta hablar de ratio por aula sino por metro cuadrado", explica Cardenal, que afirma que depende del tamaño de las aulas para saber cuántos niños deben entrar en la clase para que se respete la distancia social.