Susana Díaz, sobre Alfredo Pérez Rubalcaba: "Yo no me imaginaba una gran decisión o un problema sin poder levantar el teléfono y llamarlo"

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha afirmado en Más Vale Tarde que lo que nunca va a olvidar de Alfredo Pérez Rubalcaba es "su amistad". "Yo lo tenía cada día y es un regalo que te da la vida y no te lo quita ya nadie. Lo tenía a todas las horas, en cualquier momento y para mí era mucho más que un amigo o un compañero. Yo no me imaginaba una gran decisión o un problema sin poder levantar el teléfono y llamarlo", ha contado Susana Díaz.

Díaz ha indicado que Rubalcaba "ha sido de esas personas que cuanto más lo tratas, más lo quieres". Para la expresidenta de la Junta de Andalucía, las palabras que definen a el que fuera vicepresidente del Gobierno son "honesto", "tierno" y "entrañable". " Es un lujo haber tenido su amistad", ha añadido.

Susana Díaz ha insistido en que hablaba con el exvicepresidente del Gobierno "casi a diario". "No hay un momento político o un acontecimiento que haya habido que no lo haya vivido con él, incluso la noche de las elecciones", ha manifestado Díaz, que ha destacado, además, que se queda "con los momentos difíciles". "Cuando a la hora de verdad necesitas a alguien que te dé aliento, buenos consejos y cariño, estaba él".