Xavier Sardà ha condenado rotundamente en Más Vale Tarde las amenazas de muerte que han recibido Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y María Gámez, directora de la Guardia Civil. "No es un tema menor ni anecdótico", ha señalado el periodista y escritor, que ha afirmado saber lo difícil que es vivir situaciones como las que viven ahora mismo estos dirigentes políticos.

"Servidor vivió cinco años con escolta, y sé en qué consiste la sensación de que alguien te amenace, o que amenace a tu familia; la sensación de soledad extraordinaria", ha lamentado Sardá, que ha insistido en que estos hechos son "inadmisibles", y ha añadido: "Desde el punto de vista humano exige nuestra solidaridad más absoluta y preclara. Tenemos que hacer nuestras esas amenazas".

En esta línea, ha lamentado que Vox ponga en duda la veracidad de las amenazas recibidas por estos dirigentes políticos. "Mantiene posiciones clarísimanente de ultraderecha. No me gusta usar la palabra 'fascismo', porque cuando ellos acusan de comunistas a los otros me suena un poco antiguo". En cualquier caso, para Sardà "no condenar es de una pésima calidad humana" porque "esto va mas allá de la cercanía o lejanía política de cada uno".

"Mi solidaridad por todos los que sean agredidos por esta formación, que espero que tenga un límite", ha proseguido considerando el periodista, que ha deseado que "el PP se sepa alejar" de las posiciones de la formación de extrema derecha: "Tienen que condenar las amenazas y la postura de Vox". Finalmente, Sardà se ha acordado de los votantes de este partido. "¿De verdad que los votantes de Vox no quieren que se condene esto? ¿Se puede votar a Vox y no ser tan poco sensible?".