El consejero de Salud en Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado un nuevo caso de listeriosis: un joven de 14 años tuvo que ser ingresado en el hospital de Móstoles, en Madrid, tras consumir carne mechada de 'Sabores de Paterna'.

Además, Facua ha denunciado el caso de un bebé que falleció el pasado mes de febrero días después de nacer. Su madre comió carne mechada durante el embarazo y el análisis del líquido amniótico dio positivo en listeriosis.

Tras hacerse públicas estas noticias, Rubén Sánchez, portavoz de esta organización de consumidores, ha alertado de que "no se descarta que pudiera haber más casos en otras zonas del país".

Desde Andalucía han acusado a Facua de "no remar en la misma dirección", a lo que Rubén Sánchez ha respondido: "A lo mejor es que no lo están haciendo de la manera correcta, no asumen que han cometido errores".

"La Junta de Andalucía ha lanzado mentiras temerarias, como decir que la contaminación cruzada no existe o que ya estaban retirados todos los productos", ha denunciado el portavoz de la organización.

Tres fallecidos, siete abortos, 45 hospitalizados, 214 afectados

Una empresa que no tiene por qué tener la misma relación con la nueva,

"Lo que está claro es que Magrudis funcionó como una empresa pirata, sin licencia"

No se quiere hablar con la sociedad civil