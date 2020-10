Victoria Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha asegurado en Más Vale Tarde estar "atónita" con la resolución judicial del juez García Castellón pidiendo la imputación de Pablo Iglesias por revelación de secretos, daños informáticos y acusación o denuncia falsa en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.

"Jurídicamente me parece que vamos a asistir a algo parecido a una repetición del caso Alba. Me parece que Calvernte tienen una credibilidad semejante a la de Alba, que también consiguió engañar a un juez con todo un revestimiento jurídico y me extrañaría que la Sala de lo Penal del Supremo tropezara dos veces con la misma piedra", ha apuntado.

Rosell asegura que la resolución "jurídicamente tiene unos defectos impresionantes" y asegura que "el delito de denuncia falsa no se puede perseguir hasta que esté archivado el caso denunciado": "Este señor el mismo día manda a juicio a Iglesias como víctima e intenta que el Supremo se pronuncie sobre delitos que me parecen absolutamente inexistentes".

La magistrada argumenta que para que exista una acusación de delito de revelación de secretos se "requiere de una denuncia previa de la víctima, en este caso Dina Bouselham". Además, Rosell señala que para acusar de delito de denuncia falsta "en nuestro código penal se requiere del archivo del asunto". "Al final son los pájaros contra las escopetas, las causas contra las víctimas, es muy extraño", señala.

"Esto no se sostiene, no cuenta con el aval de la Fiscalía, no responde a las competencias de la Audiencia Nacional para juzgar a Villarejo solo por revelación de secretos y no por la mafia criminal de conseguir pruebas, seguir a gente... que es lo que justifica que esto estuviera en la Audiencia Nacional, ni justifica tampoco que Iglesias y todo el equipo legal de Podemos vayan como denunciados al Tribunal Supremo, esto es pan para hoy y hambre para mañana", ha zanjado.