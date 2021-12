Verónica Forqué y Pepón Nieto trabajaron juntos en 'El tiempo de la felicidad' en 1997. Tras la muerte de la actriz, el actor la ha recordado en Más Vale Tarde, donde ha señalado que "era una gran cómica, pero también tenía una luz interior muy grande".

"Eso lo transmitía a todos sus personajes y es historia de nuestro cine, de nuestra televisión y de la cultura en general", ha señalado Nieto, que ha destacado que los personajes a quienes dio vida Forqué "se quedan en el corazón de todo el que la haya visto".

"Todos los que conocimos a Vero estamos tristes", ha afirmado tras el fallecimiento de su compañera, de quien ha destacado su "carácter", pero también su "dulzura" y "empatía".

"Era muy buena compañera y además de una excelente actriz, muy generosa trabajando, a mí me lo hizo muy fácil", ha recordado, sobre el rodaje de aquel film en 1997, en el que ambos interpretaban a una madre y un hijo, algo que "por edad era imposible": "Ella me cogió de la mano y me dijo: 'Si tú te crees que eres mi hijo y yo soy tu madre, ya está todo hecho'", ha relatado. "La recuerdo con muchísimo cariño", ha añadido el actor.