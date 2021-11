La historia de Manel Monteagudo ha generado muchas dudas. Asegura que pasó 35 años en coma, desde los 22, cuando sufrió un accidente en 1979), hasta los 58 años, cuando se despertó en 2014. Su historia la recogen en los últimos días distintos medios de comunicación, entre ellos uno de los informativos de laSexta, pero ha empezado a presentar ciertas incoherencias.

Más Vale Tarde ha entrevistado José Ramón Ares, periodista de 'La Voz de Galicia' que habló con él en 2019. Cree que por las secuelas que tiene del golpe que se dio tiene secuelas que hace que le cueste un poco expresarse, y es por ello, dice, que debe haber un "error de enfoque" en lo que se cuenta ahora.

A él, concretamente, lo que le dijo es que estuvo 64 días en coma tras el accidente sufrido en el año 78. Aunque después se recuperó, seguía en "estado de amnesia": "El contó lo que decía su esposa, que comía, hacía vida, lo levantaban, estaba en el sofá...

pero dice que no tenía la capacidad de recordar absolutamente nada".

Así, concluye que no se recuperó del todo, pero que no siguió en coma todo ese tiempo, porque "en coma no se podría a haber casado ni haber tenido dos hijas ni nada", explica el periodista. También reconoce que a él le habló de estado de coma, pero después de muchas conversaciones llegamos a la conclusión de que era un tipo de amnesia, por decirlo de alguna manera".