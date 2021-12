¿Es posible que la nueva variante del coronavirus, ómicron, sea más transmisible pero más leve, de forma que se inicie ya una larga convivencia con los humanos? Es una de las preguntas que Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores de Más Vale Tarde, han lanzado a Julián Ezquerra. El especialista en Medicina de Familia y miembro de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha ahondado en un análisis muy interesante sobre cómo puede ser la evolución del virus en el futuro.

"Ya hay muchos expertos inmunólogos que dicen que, con tanta mutación en esta nueva variante, puede que unas contrarresten a otras y estemos ante una situación en la cual vamos a empezar a convivir con una mutación que va a hacer una enfermedad más leve, más trasmisible", ha explicado Ezquerra, que ha advertido de lo que puede significar eso: "En la medida en que sea más transmisible y no genere muchas complicaciones, hasta nos puede 'venir bien', porque sería como vacunar a la población sin necesidad de vacunar".

¿Sería como una segunda gripe? "Eso es", ha confirmado el experto, que ha recordado que la gripe muta cada año aunque, como población, no solemos adentrarnos en los detalles de su evolución: "Todos los años muta, y las vacunas se adecúan a las cepas que van cada temporada. Estamos acostumbrados a ello y lo sabemos manejar, pero no olvidemos que la gripe es una enfermedad, parece que convive con nosotros y que no es nada, pero mata a 6.000 personas al año en España".

Volviendo al tema principal, Ezquerra ha querido alertar de que la transmisión comunitaria "ya está aquí", en nuestro país. "Parece que esta variante está generando entre los vacunados síntomas leves o asintomáticos, por lo que parece que la cobertura de la vacuna es eficaz también para esto", ha expuesto el miembro de AMYTS, si bien ha añadido: "Hasta que no tengamos una evolución de más días y casos, hay que tener prudencia y seguir con las precauciones habituales".