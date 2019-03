Pablo Montesinos: "No me gustan las palabras de Suárez Illana sobre el aborto, pero es importante que haya un PP abierto"

"El señor Suárez Illana ha rectificado y ha pedido disculpas. El PP ha dejado muy claro que hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional en el programa electoral no vamos a ver nada relativo al aborto", ha afirmado el candidato por Málaga del PP al Congreso, Pablo Montesinos

Señala que "las opiniones personales, mejor en casa" y que es importante gobernar para todos, proponiendo medidas en defensa de la familia y de la mujer.

"Es importante que haya un PP abierto en el que quepamos todos. A mí no me gustan las declaraciones del señor Suárez Illana pero me quedo con la rectificación", afirma Montesinos.

En referencia al rifirrafe entre el PP y Vox sobre "una derecha cobarde", Montesinos explica: "Si yo me he metido en la política es para explicar las razones por las que creo que hay que apoyar el proyecto de Pablo Casado y del PP. Yo no entro en una batalla de descalificativos entre partidos políticos"

Sobre el posible espionaje a Pablo Iglesias, Montesinos asegura que, si se confirma que se espió a Pablo Iglesias, espera que se investigue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades. "Yo creo que aquí no hay colores políticos. Si hubo un espionaje de Pablo Iglesias, a mí me parece absolutamente intolerable", sentencia.