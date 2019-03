Pablo Montesinos: "Creo que el proyecto de Pablo Casado es el mejor proyecto para España"

El periodista será cabeza del PP por Málaga como independiente. Deja así su trabajo para dedicarse de lleno a la campaña de Pablo Casado y claro, entrar como político en laSexta Noche se le "hace muy raro".

A pocas horas de dar un mitin en Málaga, Pablo Montesinos reconoce que está "nervioso" pero asegura que tiene "las ideas muy claras" y los motivos por los que ha dado el paso: "En los momento difíciles hay que dar la batalla".

Pablo Montesinos ha revelado cómo le ofrecieron el cargo: "Hasta el lunes por la tarde no llegó el ofrecimiento de Casado. Me citó en Génova 13 y me planteó los distintos escenarios electorales para el PP. Me lo propuso y le dije que sí la misma tarde porque creo en su proyecto".

Además, el periodista asegura estar preparado para las preguntas de sus compañeros: "Nadie como yo va a reconocer el trabajo de mis compañeros periodistas. "Me va a costar no decir lo de 'fuentes de la dirección del PP aseguran que…' le he dicho a entorno de Casado que no me cuenten muchas cosas por si tengo la tentación de filtrarlo", bromea el periodista.

