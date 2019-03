Oltra: "Juan Cotino no tiene legitimidad para quitarme el escaño"

AFIRMA QUE "HAN SECUESTRADO LA DEMOCRACIA"

La diputada de Compromís, Mónica Oltra, responde a la amenaza del PP de la Comunidad Valenciana de expulsarla de las Cortes: "Quitarme el escaño no sería constitucional, no ha pasado nunca en este país". Además, ha criticado que "aquí quien no ha cumplido la función constitucional de responder a las preguntas de la oposición ha sido el Gobierno valenciano".