Tras los últimos casos de agresiones homófobas, Cristina Pardo pregunta a Miquel Iceta si cree que el discurso de Vox alimenta la homofobia, después de que desde el PP hayan desvinculado a la formación de extrema derecha del aumento de delitos de los odio.

"El discurso de todos ha de ser muy contundente, no hay que buscar ninguna excusa, ningún matiz: estamos en contra de los delitos de odio", ha asegurado el ministro de Cultura.

"Los que no condenan, los que buscan el matiz, los que buscan realmente exculpar a quienes provocan este tipo de situaciones o causan este tipo de actos, desde luego, se convierten, objetivamente, en cómplices", ha agregado.

Considera "indigno" vincular delitos de odio e inmigración

Miquel Iceta ha hecho estas declaraciones tras la brutal agresión a un joven en Madrid el pasado fin de semana, a quien ocho encapuchados grabaron con un cuchillo la palabra "maricón" en un glúteo.

Preguntado al respecto en Más Vale Tarde, Iceta ha criticado que "hay gente que se ha dedicado a poner en duda que se trate de delitos de odio", algo que considera "bastante increíble".

"Si tú estás agrediendo a una persona al grito de 'maricón', es obvio que estamos frente a un delito de odio, hay una intencionalidad que va más allá de hacer daño de una persona, porque es hacer daño a una persona porque es parte de un colectivo que es odiado por el agresor o la agresora", ha afirmado.

Además, Iceta ha recordado que en el caso del asesinato de Samuel Luiz "fueron personas no nacidas en España las que reaccionaron e intentaron defenderle", en alusión a los dos ciudadanos senegaleses que trataron de ayudar al joven.

"Algunos están intentando una cosa que me parece especialmente indigna, que es atribuir los delitos de odio a la inmigración o a los menores no acompañados, cuando estamos viendo que eso en general no es así", ha aseverado.

"Parece como si se buscara como una excusa para no aceptar lo que es evidente: que esos delitos no tienen cabida en la sociedad española", ha agregado Iceta, que se ha pronunciado en este sentido horas después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, enmarcara precisamente la agresión homófoba en Madrid con una "oleada de violencia e inseguridad" que vinculaba al "origen de los agresores":