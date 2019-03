Minerva Zerpa, hija de Josefa: "Ahora sí creemos en la Justicia"

REACCIÓN TRAS TENER NOTICIA DEL INDULTO

La hija de Josefa, encarcelada por negarse a derribar parte de su casa, ha dicho en 'Más Vale Tarde' que han recibido con alegría el indulto que el Gobierno prevé conceder a su madre. "Estamos muy contentos, no hay palabras para describirlo", ha afirmado. Además, ha explicado que al conocer la noticia "no la podían creer" porque "es mejor que ganar la lotería". Zerpa ha añadido que pese a haber dicho a que no creían en la Justicia, ahora sí creen en ella. Sobre el domicilio, y la posibilidad de que siga en pie, ha respondido que tienen "esperanza" en que se solucione el asunto.