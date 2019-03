Minerva, hija de Josefa: "Confío en que a mi madre le den el indulto"

YA SON MÁS DE 80.000 FIRMAS EN CONTRA DE SU ENTRADA EN LA CÁRCEL

Minerva, hija de Josefa, asegura que la lucha no acaba con la entrada de su madre en la cárcel, y prevé viajar a Madrid para llevarle más de 80.000 firmas al ministro de Justicia. "No creo que tenga que estar aquí dentro", cuenta Minerva. Las últimas palabras que la familia le ha dedicado a su madre han sido de aliento. "Tú no has hecho nada malo, es tu casa, tienes que ir con la cabeza bien alta", le han dicho. "Ahora confío en que a mi madre le den el indulto", afirma Minerva, a la espera de la reunión del próximo viernes del Consejo de Ministros.