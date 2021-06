Mamen Mendizábal ha puesto frente a frente en Más Vale Tarde a Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, y a Edu Galán, director de la Revista Mongolia, para debatir sobre una de las cuestiones de actualidad más polémicas de esta semana: la posible vacunación inmediata de los futbolistas de la Selección Española contra el coronavirus después de que Sergio Busquet diera positivo. Una posibilidad que ha generado controversia por su significado. Galán se ha mostrado en contra de vacunar a los jugadores al considerar que "en el pasado no se ha dado prioridad a gente clave en el Estado, como el JEMAD".

"No sé por qué a unos futbolistas -que si se pudieran acoplar a una profesión cercana serían los malabaristas, gente del espectáculo- habría que vacunarlos antes que a unos malabaristas, cómicos, gente del teatro o músicos". Para Galán, salvo "cuestiones simbólicas de identidad nacional -aunque no hay mejor ejemplo que no hacer distinciones entre españoles, no entiendo la justificación de esto". En una posición opuesta ha expuesto sus argumentos Ramón Espinar, que sí se muestra partidario de la vacunación de estos futbolistas.

"Lo ideal habría sido que se hubiera hecho de otra forma, igual que el COI ha alcanzado un acuerdo privado con algunos laboratorios para la vacunación de los atletas olímpicos". "También habría sido ideal que la organización de la Eurocopa o las federaciones nacionales hubieran alcanzado un acuerdo para vacunar a los jugadores", ha proseguido exponiendo el exdirigente de la formación morada, que ha añadido: "Si la disyuntiva que ha tenido Sanidad ha sido vacunar a los jugadores o que no puedan jugar la Eurocopa, me parece bien que se les vacune y que jueguen".

En este sentido, Espinar cree que "23, 30 o 40 vacunas es un 'ratito' y no va a paralizar ni va a impedir que se vacune a ningún otro colectivo". En contraposición, ha afirmado que la dicotomía de 'cajeras o futbolistas' "no existe porque no se está decidiendo eso, sino si se vacuna o no a la Selección Española para que pueda jugar". Espinar ha concluido su intervención valorando que "con la temporada y el año que llevamos, si la Selección, aunque sea una frivolidad y una tontería, gana la Eurocopa nos vamos a llevar la mayor parte de los españoles una alegría y que nos va a venir muy bien en tiempos como los que estamos viviendo".

Mendizábal ha querido intervenir en este punto para advertir de que, aunque no hay una dicotomía entre cajeras y futbolistas, "sí la hay entre enfermos respiratorios y futbolistas", y ha recordado las palabras de la neumóloga Olga Mediano: "Lo que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo es que a los enfermos respiratorios graves se les incluya en la estrategia de vacunación. Pero al ver que se vacuna a la Selección mientras ellos llevan un año y medio en casa con muchas posibilidades de tener enfermedades graves, existe esta decepción e indignación".

Edu Galán ha querido recoger el testigo de las declaraciones de Olga Mediano para señalar que el dilema "no está entre enfermos y futbolistas", sino entre "españoles y españolas". "Es cuestión de crear grupos especiales que, encima con el caso de los enfermos, se agrava todavía más". Finalmente, el director de la Revista Mongolia ha incidido en que él debe ser "una persona rarísima" porque le alegra más "que no se haga distinciones entre españoles a que la Selección gane la Eurocopa".