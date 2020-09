La viróloga del CSIC Margarita del Val es una de las científicas que forman parte de los promotores que piden una auditoría sobre la gestión de la pandemia de coronavirus. "Queremos que expertos independientes de muchas áreas analicen muchos aspectos de nuestra vida que han estado afectados", ha explicado en Más Vale Tarde.

La investigadora además aboga por "contar más con los científicos" a partir de ahora ya que, explica, en España hay expertos en muchos temas que pueden ser de utilidad para el control y la gestión de la pandemia.

Preguntada por si se están produciendo o no contagios en el transporte público, algo que ha negado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Igancio Aguado, Del Val ha señalado que "no hay constancia científica" de que la gente no se contagia en el transporte público.

"La mitad de los contagiados no se sabe dónde se han contagiado y podría ser con el transporte público porque no podemos identificar a las personas con las que estamos en contacto", añade la experta.

En este sentido, señala que si la mascarilla fuese un método que evitase al 100% los contagios "estaríamos usando la mascarilla y nadie podría pensar en confinamientos selectivos o totales". Por ello, apunta a que "todas las medidas son parcialmente eficaces" y hay que combinarlas, y "la mascarilla no es la garantía de que no nos vamos a contagiar, pero tampoco tenemos certeza de que haya contagios porque no se ha podido estudiar".

Sanidad reduce a 10 días la cuarentena

Sobre el hecho de que Sanidad vaya a reducir las cuarentenas de 14 a 10 días para que se cumplan con más disciplina, Margarita del Val se posiciona en contra.

"En la situación en la que está España con tantos casos y en la estación en la que estamos de cara al otoño invierno, yo no la bajaría", afirma la viróloga.

Así, explica que la cuarentena es el tiempo en el que distintas personas controlan el virus después de haber estado expuestas: "Hay personas con una barrera potente y que la infección no da la cara en forma de una PCR positiva hasta el día 12. En 14 días 19 de cada 20 personas acaban desarrollando la infección".

Si se baja a 10 días la cuarentena, cuenta, habría más personas que puedan empezar a desarrollar el virus y a dar positivo más tarde, una vez finalizado ese periodo.