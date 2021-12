José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, ve "un mal menor" en la utilización del pasaporte COVID en el contexto de la situación que vivimos por la variante ómicron de la pandemia de coronavirus.

En Más Vale Tarde, Yzuel afirma que esta herramienta se está aplicando "de manera normalizada" en aquellas comunidades autónomas que lo están solicitando, si bien ha denunciado el "abuso policial" que denuncia que se vivió en un local de ocio nocturno de la Comunidad Valenciana.

"Que haya equilibrio y no nos compliquen la vida. Nos parece lamentable demonizar establecimientos", zanja Yzuel en laSexta, que también destaca el papel de las vacunas en la lucha contra el COVID-19.

"Tengo la sensación de que el problema lo tienen quienes no se han vacunado. Al final se está contagiando todo el mundo. Es verdad que las UCI las están ocupando mayoritariamente gente que no se ha vacunado, pero los que estamos vacunados lo pasamos muy ligeramente. Si estos señores no quieren entrar a un local que tiene pasaporte, pues bienvenido sea", opina.