A falta de un mes para la fecha límite para negociar un gobierno, el director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, considera que el escenario más probable ahora mismo es la convocatoria de nuevas elecciones, ante el bloqueo de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos.

"No es que las negociaciones sean discretas, silenciosas o se estén dejando para más adelante, es que simplemente no hay y tiene pinta de que no va a haber", ha vaticinado.

"En el PSOE y en Moncloa han llegado a la conclusión de que no van a aceptar ninguna coalición con Podemos", ha afirmado Escolar, que sostiene que los socialistas solo contemplan dos opciones: "Un gobierno en solitario con acuerdo programático con Unidas Podemos o una repetición electoral".

Por su parte, ha añadido, en la formación morada "no están dispuestos a aceptar nada que no sea un gobierno de coalición", si bien, cree Escolar, "hoy aceptarían la oferta que rechazaron en julio". Pese a ello, concluye, en Podemos "van a ir a elecciones antes que aceptar un gobierno en solitario del PSOE".

"Solo queda ser pesimistas", concluye el periodista, que adelanta que "todos los partidos están preparando ya el escenario electoral porque lo consideran el más probable".