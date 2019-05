Ictus: si ves alguno de estos síntomas, llama al 112

Marta Ochoa, doctora en el servicio de Neurología de Hospital Montepríncipe de Madrid, explica que "un ictus pueden ser dos cosas: o no me llega sangre al cerebro o se me rompe una arteria y tengo una hemorragia". "Es una urgencia médica, y hay que enseñar cómo actuar ante estos casos", incide la doctora.

Los síntomas son: dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las extremidades, dificultad en el movimiento y alteraciones del habla. Y en cuanto localicemos uno de estos, lo más importante es llamar al hospital y al 112. "El ictus es sobre todo brusco y ante una sospecha tenemos que llamar al 112 y eso tiene que saberlo todo el mundo: los niños, los adultos y los más mayores", manifiesta Ochoa.

"Cuando nos pasa eso, es difícil darnos cuenta, lo tienen que identificar los demás", explica la doctora que insiste en la necesidad de identificarlo pronto: "En algunos casos puede tener un tratamiento y si llegamos tarde puede perder esa oportunidad".

El ictus es la segunda causa de muerte en España y primera entre las mujeres. Suele dejar secuelas.

¿Cómo prevenir un ictus?

El principal factor de riesgo es el de hipertensión. También hay que prestar mucha atención si se sufre diabetes o arritmia.

"Evitar azúcares y grasas y llevar una dieta saludable, Mediterránea y hacer ejercicio", son las claves para cuidarse. La doctora recuerda que "estamos olvidando el comer en casa, comer sentados, comer tranquilos y eso nos pasa factura".