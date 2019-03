Ibarra: "Tomás Gómez no da la talla como candidato en Madrid"

Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, ha valorado la destitución de Tomás Gómez por parte de Pedro Sánchez. Según ha dicho, "esta no es la mejor solución para el PSOE" porque "lo lógico hubiera sido un acuerdo". Además, ha advertido de que "a este paso, Podemos va a ser el principal beneficiado".



Ibarra ha destacado que "Tomás Gómez no da la talla como candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid" y ha justificado que "así lo demuestran los sondeos". También ha apuntado que "lo sensato hubiera sido que Tomás Gómez hubiera aceptado la recomendación de no presentarse" y ha añadido que "como pasaba antes, debería haber tenido sentido de partido, ya que antes se reconocía la autoridad moral y estatutaria del secretario general".



Acerca de los resultados electorales del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ibarra ha subrayado que "el partido, con Tomás Gómez, lejos de subir, ha ido bajando con el paso del tiempo".



Sobre la situación global del Partido Socialista, Ibarra, ha afirmado que "la formación lleva mucho tiempo generando noticias negativas, casi todas relacionadas con la lucha de poder" y que esto "viene a meter cizaña en una situación que debería haber sido resuelta de forma distinta". También ha dicho que "este fenómeno no es nuevo porque no es la primera vez que se invita a alguien a no presentarse".