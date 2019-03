Gorka Landaburu: "El ataque contra los guardias civiles es ruin y cobarde, de ahí al terrorismo..."

ALSASUA: ¿AGRESIÓN O TERRORISMO?

"Es un despropósito, no se corresponde con la realidad", afirma el periodista y víctima de ETA, Gorka Landaburu, que considera que los hechos de Alsasua no son actos de terrorismo. "No se puede banalizar el terrorismo, no se puede pedir más de 300 años de cárcel a ocho chavales", añade el periodista, que insiste en la necesidad de volver al sentido común.